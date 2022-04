Mannheim. (pol/mare) Eine 42-jährige Frau hat am Sonntagabend in Mannheim einen Mercedes zerkratzt und ein Plüschtier in den Auspuff gesteckt. Sie wurde aber beobachtet, wie die Polizei mitteilt.

Ein Passant verständigte demnach gegen 21.50 Uhr die Polizei, nachdem er in einem Parkhaus in den N-Quadraten eine Frau beobachtet hatte, die einen geparkten Mercedes zerkratzt und ein Plüschtier in den Auspuff gesteckt hatte. Die Polizei rückte sofort an. Neben dem 31-jährigen Zeugen trafen die Polizeibeamten auch auf die 42-jährige Randaliererin.

Diese wurde noch vor Ort widerstandslos festgenommen. Da sich die 42-Jährige bei der Tat an der Hand verletzt hatte, wurde ein Rettungswagen hinzugezogen. Nachdem sie medizinisch versorgt war, wurde die Frau, die sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, zur weiteren Abklärung mit auf das Polizeirevier genommen. Dort stellte sich heraus, dass die 42-Jährige bereits in anderer Sache polizeilich gesucht wurde. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde die 42-Jährige in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt hat unterdessen die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung aufgenommen.