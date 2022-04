Mannheim. (pol/mare) Zwei Einbrecher sind in Mannheimer auf frischer Tat ertappt und verhaftet worden. Das teilt die Polizei mit.

In der Nacht auf Freitag verständigte ein Anwohner die Polizei, nachdem er einen Einbruch auf dem Gelände einer Firma in der Rhenaniastraße vermutete. Sofort rückten mehrere Streifenwagen an. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte zwei Männer, die gerade dabei waren, Kupferdraht im Wert von rund 4000 Euro in ein Fahrzeug zu laden. Wie sich herausstellte, hatten die Einbrecher diesen kurz zuvor tatsächlich von dem Werksgelände der Firma gestohlen.

Beide Männer im Alter von 37 und 42 Jahren wurden daraufhin festgenommen und zur weiteren Abklärung auf eine Polizeidienststelle gebracht. Das Diebesgut wurde sichergestellt.