Mannheim. (pol/sake) Zwei Männer haben sich am Donnerstagnachmittag gegen 14.45 Uhr Zugang in die Wohnung eines 79-Jährigen verschafft und sich als Mitarbeiter der Wasserwerke ausgegeben.

In der Wohnung, in der Gehart-Hauptmann-Straße, entwendeten die Täter dabei zwei Geldkassetten - diese waren glücklicherweise leer, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Das Polizeirevier hat die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen und suchen in diesem Zusammenhang nach Zeugen.

Die Männer können wie folgt beschrieben werden:

1. Täter: 1,80 m groß, kurze schwarze Haare, glatt rasiert, dunkelblauer Pullover, dunkelgraue Arbeitshose

2. Täter: 1,70 m groß, dunkel gekleidet

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 / 33010 zu melden.