Mannheim-Neckarstadt. (pol/sake) Bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen im Stadtteil Neckarstadt wurde ein elfjähriger Junge leicht verletzt.

Wie die Polizei mitteilt, überquerte der Elfjährige am Alten Meßplatz in Höhe des Platzhauses an der Ampel bei Grünschaltung die Fahrbahn. Als er in der Mitte der Fahrbahn angelangt war, kam aus Richtung Mittelstraße ein Kleinwagen herangefahren und fuhr dem Schüler über den linken Fuß.

Der Kleinwagen stoppte kurz, fuhr dann aber, ohne sich um den verletzten Jungen zu kümmern, einfach weiter. Der Elfjährige klagte anschließend über starke Schmerzen und konnte kaum mehr laufen. Er begab sich in Begleitung seiner Mutter in ärztliche Behandlung.

Bei dem Unfallauto soll es sich um einen schwarzen Kleinwagen, vermutlich ein Smart, mit MA-Kennzeichen gehandelt haben. Am Steuer saß eine dunkelhäutige Person. Weiter saß eine ebenfalls dunkelhäutige Frau mit im Auto. Diese trug eine schwarze Brille.

Zeugen, die auf den Unfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Mannheim, Telefon: 0621/174-4222 zu melden.