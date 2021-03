Mannheim. (pol/ppf) Unbekannte Täter brachen am Donnerstag in eine Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Schwetzingerstadt ein. Der Einbruch soll zwischen 8.30 und 17.30 Uhr stattgefunden haben.

Hierbei brachen die Täter den Zugang zum Anwesen in der Traitteurstraße auf und hebelten die Abschlusstür der Wohnung im Erdgeschoss auf. Danach durchsuchten sie sämtliche Schränke und Schubladen und nahmen aus einem der Schränke rund 60 Euro in ausländischer Währung sowie die EC-Karte des Bewohners mit. Danach flüchteten sie, schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung.

Zeugenhinweise bitte an das Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter der Telefonnummer 0621/174-3310.