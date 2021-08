Mannheim. (pol/mare) Drei junge Männer haben am Freitagabend versucht, einen 19-Jährigen mit einem Messer zu überfallen. Das berichtet die Polizei.

Der 19-Jährige war demnach gegen 23.30 Uhr

sprachen am Freitagabend gegen 23.30 Uhr in der Waldpforte im Bereich der Straßenbahnendhaltestelle am Waldfriedhof. Dort kam das Trio auf ihn zu und bedrohte ihn mit einem Messer. Die Drei forderten den 19-Jährigen auf, ihnen sein Geld zu geben. Das tat der 19-Jährige und gab ihnen zwei 20-Euro-Scheine.

Das diebische Trio flüchtete daraufhin in die Kirchwaldstraße. Die Fahndung der verständigten Polizei bleib ergebnislos. Der 19-Jährige blieb unverletzt und beschrieb die drei Unbekannten so: Der erste Mann war etwa 20 Jahre alt und 1,80 Meter groß. Er hatte dunkle, halblange Haare und ein blaues Oberteil und eine kurze schwarze Adidas-Hose an. Auffällig war ein Muttermal an der Stirn. Er sprach Deutsch.

Sein erster Komplize war ebenso etwa 20 Jahre alt und 1,80 Meter groß. Er war schlank, hatte ebenso dunkel halblange Haare und trug eine Schwarze Adidas-Jacke.

Der Dritte - selbes Alter, selbe Größe - hatte eine athletische Figur, dunkle, an den Seiten ausrasierte Haare und trug ein weißes T-Shirt und eine kurze schwarze Hose. Alles drei werden von der Polizei als "südosteuropäischer Phänotyp" bezeichnet.

Die Beamten suchen Zeugen. Diese können sich melden unter Telefon 0621/174-4444.