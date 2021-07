Mannheim. (pol/mün) Am Samstagmorgen kam es gegen 6.30 Uhr im Mannheimer Stadtteil Rheinau zu einem Kellerbrand. Ursache war nach Angaben der Polizei ein Defekt im Stromverteilerkasten. Alle Anwohner des Anwesens in der Relaisstraße konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen - niemand wurde verletzt.

Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren unverzüglich vor Ort. Die Feuerwehr konnte den Brand in dem stark verrauchten Kellerräumlichkeiten schnell löschen.

Nachdem das Gebäude durch die Feuerwehr gelüftet war, konnten alle Anwohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 30.000 Euro. Die MVV ist zur Wiederherstellung der Stromversorgung vor Ort.