Mannheim. (pol/sake) Wie die Polizei mitteilt, wurde am Samstag- und Sonntagmorgen, 16. und 17. April, am Mannheimer Hauptbahnhof zwei Urkundenfälschungen aufgedeckt.

Samstagmorgen gegen 7.30 Uhr kontrollierten die Bundespolizisten am Hauptbahnhof einen 42-jährigen Mann, der sich mit einem griechischen Führerschein auswies. Aufgrund der Beschaffenheit des Ausweises zweifelten die Beamten an dessen Echtheit. Weitere polizeiliche Ermittlungen bestätigten den Verdacht. Bei dem Führerschein handelte es sich um eine Fälschung.

Der gefälschte Führerschein wurde von den Bundespolizisten beschlagnahmt.

Knapp 24 Stunden später, am Sonntag gegen 6.50 Uhr, kontrollierten Bundespolizisten einen 30-jährigen Mann am Mannheimer Hauptbahnhof. Zunächst war der Aufenthaltsstatus des Mannes unklar, woraufhin ihn die Beamten durchsuchten. Die Bundespolizisten stellten neben einem albanischen Dokument auch ein kroatisches Identitätspapier fest. Auch hier zweifelten die Beamten an dessen Echtheit.

Weitere polizeiliche Ermittlungen ergaben auch hier, dass es sich bei dem kroatischen Dokument um eine Fälschung handelte.

Beide Tatverdächtige erwarten nun Strafverfahren wegen des Verdachts der Urkundenfälschung.