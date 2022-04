Mannheim. (pol/mare) In Mannheim hat sich nach Mitteilung der Polizei am Donnerstagabend in der Untermühlaustraße ein schwerer Unfall ereignet.

Ein 29-jähriger Autofahrer prallte mit seinem BMW gegen 20.30 Uhr erst in das Heck eines geparkten Klein-Lastwagen geprallt. Dabei wurden noch weitere geparkte Fahrzeuge beschädigt. Einige Meter weiter kam der völlig zerstörte Wagen dann an einer Hauswand zum Stehen.

Der Autofahrer war in seinem Wagen eingeklemmt worden und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Allerdings soll er nur leicht verletzt worden sein.

Es gab zahlreiche Schaulustige, die nach unbestätigten Angaben zum Teil die Rettungskräfte behinderten. Auch Angehörige des Autofahrer waren an der Unfallstelle.

Nach Angaben der Feuerwehr musste eine weitere Person mit Kreislaufbeschwerden durch den Rettungsdienst versorgt werden.