Mannheim. (pol/rl) Nach vorausgegangenen Streitigkeiten am frühen Samstagmorgen vor einer Bar in I7 wurde zunächst zwei deutlich alkoholisierten Männern ein Platzverweis ausgesprochen. Einer der beiden Männer stieg daraufhin gegen 4.20 Uhr in einen unweit der Bar geparkten 1er BMW: Dann fuhr der 40-Jährige mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Kurpfalzkreisel davon.

Zwei Streifenwagen nahmen die Verfolgung auf. Der BMW-Fahrer ignorierte die Anhalte-Aufforderung und raste über den Luisenring weiter. Dabei überfuhr er zwei rote Ampeln. Zu einer Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer kam es hierbei glücklicherweise nicht.

Am Kurpfalzkreisel verlor der betrunkene BWM-Fahrer dann bei überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über den Wagen, der frontal gegen einen Strommast prallte.

Da das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war, flüchtete der 40-Jährige zu Fuß in Richtung Fußgängerzone. Hier konnten ihn die Beamten einholen und festnehmen. Bei der Festnahme leistete er Widerstand, wobei ein Beamter leicht verletzt wurde.

Das vermutlich total beschädigte Fahrzeug wurde abgeschleppt. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben und wird sich nun gleich wegen mehrerer Straftaten verantworten müssen.