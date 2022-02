Mannheim. (pol/mün) Eigentlich wollten Polizisten am Montagabend in der Neckarstadt-West nur einen Unfall aufnehmen. Doch dann hatten sie einen weiteren, etwas speziellen Fall.

An der Ecke Riedfeld- und Pumpwerkstraße hatte es einen kleineren Vorfahrtsunfall gegeben. Als die Beamten gegen 17 Uhr den Unfall erfassten, streifte ein vorbeifahrender Autofahrer daneben ein geparktes Fahrzeug. Der 63-jährige VW-Fahrer hatte mehr auf den Unfall als die Straße geschaut und war gegen das am Straßenrand stehende Auto gestoßen, so die Polizei.

Die Beamten bemerkten den Vorfall und sahen, wie der 63-Jährige einfach weiter fuhr.

Sie fuhren dem Mann hinterher und kontrollierten ihn. Dabei stellte sich heraus, dass er gut 1,6 Promille Blutalkohol hatte, heißt es im Polizeibericht.

Die kurze Unaufmerksamkeit hatte schließlich zur Folge, dass der Mann einen Sachschaden von 1.000 Euro verursachte, auf dem Polizeirevier eine Blutprobe und zugleich seinen Führerschein abgeben musste.

Den 63-Jährigen erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und Verkehrsunfallflucht.