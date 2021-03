Mannheim. (pol/ppf) Am Mittwochabend, kurz vor 23 Uhr wurde der Polizei ein betrunkener Jugendlicher gemeldet, der in hilfloser Lage auf dem Bahnsteig der Straßenbahn am Bahnhof Käfertal liegen würde. Durch eine Polizeistreife konnte der 17-Jährige, der zuvor offenbar eine erhebliche Menge Alkohol getrunken hatte und nicht mehr ansprechbar war, angetroffen werden. Er wurde vor Ort durch einen Notarzt erstversorgt.

Dabei kam er wieder zu Bewusstsein und begann, im Krankenwagen zu randalieren und wild um sich zu schlagen. Er wurde anschließend unter Polizeibegleitung zur Behandlung und Beobachtung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Bei Durchsuchung seiner Jacke zum Zwecke der Identitätsfeststellung konnte eine griffbereite Schreckschusswaffe mit eingeführtem Magazin sowie ein weiteres leeres Magazin gefunden werden. Die Waffe samt Magazinen wurde sichergestellt. Im Besitz eines Waffenscheines ist der 17-Jährige nicht.

Gegen den Jugendlichen wird nun wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt, teilt die Polizei mit.