Mannheim. (pol/lyd) Wie erst jetzt zur Anzeige gebracht wurde, soll bereits am Samstagnachmittag, 23. Oktober, ein unbekannter Täter einen 60-Jährigen niedergeschlagen und dabei verletzt haben, teilt die Polizei mit.

Der 60-jährige Geschädigte und dessen Begleiterin hätten sich gegen 16.30 Uhr auf dem Gehweg der Reichskanzler-Müller-Straße im Stadtteil Schwetzingerstadt befunden und wollten diese an der Fußgängerampel in Höhe der Heinrich-Lanz-Straße in Richtung Hauptbahnhof überqueren.

Beim Umschalten der Ampel auf Grünlicht sei der Mann auf die Fahrbahn getreten. In diesem Moment soll ein unbekannter Autofahrer noch die Fußgängerfurt passiert und in äußerst knappem Abstand an dem 60-Jährigen vorbeigefahren sein. Dieser habe sich dabei erschreckt und dem zunächst davonfahrenden Fahrzeug hinterhergerufen.

Noch beim Überqueren der Fahrbahn habe der 60-Jährige anschließend bemerkt, dass der Autofahrer offenbar doch noch gestoppt hatte und nun auf ihn zukam. Unvermittelt habe er plötzlich einen Tritt gegen die Beine bekommen und sei auf den Boden gestürzt.

Auch durch das Eingreifen eines Passanten habe sich der Angreifer nicht davon abbringen lassen, auf den 60-Jährigen einzuwirken. Erst als dessen Begleiterin die Polizei verständigte, soll er sich von der Örtlichkeit entfernt haben.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

Ca. 45 Jahre alt

Ca. 175 cm groß

Stämmig

Graumelierte Haare

Bekleidet mit dunkelblauen Jeans und einem Langarm-Shirt

Hatte eine Bauchtasche in Hüfthöhe

Bei dem Fahrzeug des Unbekannten soll es sich um einen blauen Pkw gehandelt haben, der mit zwei männlichen Personen besetzt war. Zeugen, die auf den Vorfall aufmerksam geworden waren und Hinweise zu besagtem Auto und dessen Insassen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt, Tel.: 0621/174-3310 zu melden.