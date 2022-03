Mannheim. (pol/sake) Am Freitagabend, gegen 19 Uhr, verursachte eine betrunkene Autofahrerin in der Neckarauer Straße in Mannheim einen Verkehrsunfall.

Die 33-Jährige war mit ihrem Ford in der Neckarauer Straße in Fahrtrichtung Innenstadt unterwegs. In Höhe des Bahnhof Neckarau kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte zwei geparkte Fahrzeuge.

Hierbei entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Während der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch bei der Frai. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von zwei Promille, teilt die Polizei mit.

Die Frau muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr strafrechtlich verantworten. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt.