Mannheim. (pol/mare) In Mannheim hat sich am Dienstagmorgen ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Nach ersten Informationen fuhr gegen 7.30 Uhr eine Frau mit einem Renault Scenic vom Gelände des Post Depots in der Werner-Heisenberg-Straße. Dabei prallte sie seitlich in das Heck eines vorbeifahrenden Sattelzug. Daraufhin fuhr die Frau unter einen auf der gegenüberliegenden Straßenseite abgestellten Sattelauflieger.

Ob die Frau im Automatikfahrzeug Gas und Bremse verwechselt hatte, ist nicht bekannt. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand Totalschaden. Auch am Sattelzug entstand erheblicher Sachschaden.