Mannheim. (pol/make) Eine Fahrradfahrerin ist am Mittwoch bei einem Unfall mit einem Auto verletzt worden. Polizeiangaben zufolge fuhr die 53-Jährige fuhr am Mittwochnachmittag mit ihrem Fahrrad auf der Straße "Zum Herrenried" in Richtung Hafenbahnstraße, wobei sie die Fahrbahn auf Höhe der Herzogenriedstraße bei "grüner" Ampel überquerte.

Zeitgleich fuhr ein bislang unbekannter Auto-Fahrer auf dem Herrenried und bog trotz roter Ampel nach links in die Herzogenriedstraße ab. Die Radfahrerin bremste sofort stark ab, um einen Zusammenstoß zu verhindern, geriet dadurch jedoch zu Fall und zog sich eine Fraktur zu. Der Auto-Fahrer hingegen flüchtete.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die den Unfall beobachteten haben und weitere Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich unter 0621/33010 an die Beamten zu wenden.