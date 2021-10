Mannheim. (pol/mare) Ein Autofahrer hat am Mittwochabend in Mannheim eine Radfahrerin angefahren. Wie die Polizei mitteilt, ist der Unbekannte danach geflüchtet.

Gegen 17.30 Uhr fuhr eine 38-Jährige demnach mit ihrem Fahrrad auf der Sandhofer Straße in Richtung Luzenberg und nutzte hierfür zunächst den gegenüberliegenden Radweg. Kurz vor dem Bootshaus wechselte sie dann auf die rechte Fahrbahn und setzte ihren Weg weiter fort.

In diesem Moment näherte sich ihr von hinten ein VW-Fahrer, der der 38-Jährigen aus bislang nicht bekannten Gründen auffuhr. Hierdurch verlor die Radfahrerin die Kontrolle, geriet mit den Reifen in die Straßenbahnschienen und stürzte auf die Fahrbahn. Der VW-Fahrer, der den Sturz bemerkt haben dürfte, flüchtete. Mehrere an der Unfallstelle vorbeikommende Verkehrsteilnehmer wurden schließlich auf die am Boden liegende, schwerverletzte Frau aufmerksam und leisteten Erste Hilfe. Die 38-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Zu dem Fahrzeug des Unfallverursachers ist derzeit lediglich bekannt, dass es sich um einen schwarzen Kleinwagen, älteres Baujahr, Drei-Türer gehandelt haben dürfte. Besonders auffällig wäre ein neongelber Duftbaum am Rückspiegel im Inneren des Fahrzeugs gewesen. Zu dem Fahrer des Wagens ist derzeit nichts bekannt.

Deshalb sucht die Polizei Zeugen, insbesondere auch die Ersthelfer, die der 38-Jährigen zur Hilfe eilten. Diese werden gebeten, sich unter der Telefon 0621/777690 zu melden.