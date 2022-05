Mannheim. (pri/mare) In Mannheim hat sich am Samstagnachmittag ein Unfall ereignet, an dem ein Auto und ein Motorrad beteiligt waren. Ersten Informationen zufolge stießen das Bike und der Wagen gegen 16 Uhr auf der Wachenburgstraße in Richtung Hochstätt zusammen.

Der Autofahrer soll beim Wenden den Unfall verursacht haben. Das ist aber noch nicht bestätigt.

Weitere Informationen folgen ...