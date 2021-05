Mannheim. (pri/mare) Ein Autofahrer hat sich am Montagabend kurz nach 18 Uhr in der verlängerten Jungbuschstraße mit einem Ford Focus überschlagen. Der Unfall geschah ersten unbestätigten Informationen zufolge beim Abbiegen vom Verbindungskanal linkes Ufer in die verlängerte Jungbuschstraße.

Nach ersten Informationen soll der Fahrer den Ford Focus unberechtigt gefahren sein und offenbar keinen Führerschein besitzen. Der Fahrer überstand den Unfall ohne Verletzungen. Da bei dem Unfall die Ölwanne aufgerissen wurde, muss eine Fachfirma aktuell die Straße reinigen. Der Ford wurde abgeschleppt.