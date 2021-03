Mannheim. (pol/lyd) Am vergangenen Freitag wurde die Bundespolizei am Mannheimer Hauptbahnhof von Mitarbeitern der Deutschen Bahn darüber verständigt, dass eine alkoholisierte Frau in der Bahnhofshalle andere Reisende anpöbeln würde, teilt die Bundespolizei mit.

Bei der Kontrolle der Frau machte diese zunächst nur mündliche Angaben. Da ihr die Überprüfung ihrer Angaben zu lange dauerte, versuchte sie sich der Kontrolle zu entziehen.

Als sich ihr hierauf ein Bundespolizist in den Weg stellte, begann sie unvermittelt auf ihn einzuschlagen. Anschließend wurde die Frau durch die Bundespolizisten fixiert. Da Sie sich auf dem Weg zur örtlichen Wache immer wieder zu Boden fallen ließ, musste sie gefesselt werden.

Erst auf der Wache händigte die 52-jährige Amerikanerin den Beamten ihren Reisepass aus. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,6 Promille. Anschließend wurde auch die Entnahme einer Blutprobe durch den Polizeiarzt veranlasst.

Die 52-Jährige erwartet nun eine Anzeige wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte. Nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen konnte die Frau die Wache wieder verlassen.