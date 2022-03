Mannheim. (pol/mare) Ein Mann hat am Sonntag eine Wildkamera von einem Baum in Mannheim gestohlen. Das teilt die Polizei mit.

Am Mittag wurde demnach der Eigentümer einer Wildkamera auf einen 39-Jährigen aufmerksam, der diese von einem Baum entfernte und entwendete. Als er ihn auf den Diebstahl kurz vor 12 Uhr An der Kammerschleuse nahe den Kleingärten ansprach, gab er an, diese "gefunden" zu haben.

Als die verständigten Polizisten eintrafen, flüchtete der 39-Jährige samt Kamera in Richtung Neckarwiese, konnte aber nach kurzer Verfolgung von den Beamten festgenommen werden.

Neben dem Diebesgut fanden die Beamten zudem knapp 5 Gramm Marihuana und offenbar mehrere gestohlene Fahrradleuchten. Der Mann wurde festgenommen. Gegen ihn wird nun wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls und des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln ermittelt. Zudem konzentrieren sich die Untersuchung des Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt auf die Herkunft der sichergestellten Fahrradlichter.