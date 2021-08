Mannheim (pol/make) Ein Motorradfahrer ist am Samstagabend in Neulußheim bei einem Unfall schwer verletzt worden. Um 19.42 Uhr wollte ein 57-jähriger Mann laut Polizeiangaben mit seinem Hyundai von der Abfahrt der Landstraße L560 kommend nach links auf die L546 abbiegen. Hierbei übersah er den von links kommenden Motorradfahrer.

Der 37-Jährige wollte noch ausweichen, kollidierte jedoch mit dem Kotflügel des Hyundai und schleuderte in der Folge mit seiner Kawasaki auf einen entgegen kommenden Seat. Der Motorradfahrer wurde mit schweren Verletzungen an Beinen und Rücken durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Ludwigshafen gebracht. An der Kawasaki entstand ein Schaden in Höhe von 2.500 Euro.

Der 57-jährige Unfallversucher wurde nicht verletzt und konnte die Fahrt fortsetzen. Der Schaden am Hyundai wurde auf 500 Euro geschätzt. Auch die 32-jährige Fahrerin des Seat sowie ihr 28-jähriger Beifahrer blieben unverletzt. Ihr Fahrzeug musste abgeschleppt werden, der Schaden wurde auf 1.200 Euro geschätzt.