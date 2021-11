Mannheim-Schönau. (pol/rl) Zu einem Küchenbrand in der Rastenburger Straße kam es am Sonntagabend. Das teilte die Polizei am Montag mit.

Gegen kurz vor 18 Uhr wurde der Brand der integrierten Leitstelle in Mannheim gemeldet. Als die ersten Rettungskräfte eintrafen, standen bereits mehrere Personen vor dem Mehrfamilienhaus. Das Feuer, welches im Bereich der Küche ausgebrochen war, konnte von den 22 Einsatzkräften der Berufsfeuerwehr Mannheim zügig unter Kontrolle gebracht und letztlich gelöscht werden.

Insgesamt hatten 15 Personen aus zehn Wohneinheiten das Gebäude verlassen. Sie wurden kurz rettungsdienstlich versorgt, konnten aber unverletzt wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Lediglich die Bewohner der Brandwohnung mussten durch den Wohnungsvermieter anderweitig untergebracht werden. Der entstandene Schaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt.