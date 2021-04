Mannheim. (RNZ/pol) Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde ein Haftbefehl gegen einen 23-jährigen Mann erlassen, der im dringenden Verdacht steht, am Samstagmorgen des 17. April einen 28-Jährigen während eines Streits getötet zu haben.

Wie die bisherigen Ermittlungen ergaben, hatte das spätere Opfer den ihm bekannten 23-Jährigen und einen weiteren Bekannten, einen 30-Jährigen aus einer Gemeinde des Rhein-Neckar-Kreises, in den frühen Morgenstunden des 17. April zum Trinken in den Keller eines Mehrfamilienhauses im Stadtteil Rheinau eingeladen.

Während des Trinkgelages gerieten der Tatverdächtige und das spätere Opfer aus bislang unbekannten Gründen in Streit, der letztendlich für den 28-Jährigen tödlich endete.

Nach der Tat flüchtete der 23-Jährige und wurde noch am Samstagvormittag gegen 8:30 Uhr in Wiesloch festgenommen. Er hatte sich zum Psychiatrischen Zentrum Nordbaden (PZN) begeben, um dort aufgenommen zu werden. Bei einer ersten Alkoholüberprüfung kurz nach der Festnahme wurde bei dem Verdächtigen ein Wert von über 1,3 Promille festgestellt. Am Sonntagvormittag wurde er dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Haftbefehl wegen des Verdachts des Totschlags erließ. Wie die bisherigen Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalkommissariat Mannheim ergaben, ist das Opfer durch Gewalteinwirkung auf den Hals erstickt.

Gegen den 30-Jährigen, der nach den derzeitigen Erkenntnissen während der Tat anwesend war, wird wegen des Verdachts der Unterlassenen Hilfeleistung ermittelt. Er soll die Auseinandersetzung und das tödliche Geschehen mit seinem Handy gefilmt haben, ohne auf den 23-Jährigen einzuwirken, um so die Tat zu verhindern. Darüber hinaus soll er dem Toten den Geldbeutel entwendet haben, teilen Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Pressemitteilung am Montag mit. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Kriminalkommissariats Mannheim dauern an.

Update: Montag, 19. April 2021, 15.51 Uhr

Mannheim. (dpa) Nach einer Auseinandersetzung in einem Keller im Stadtteil Rheinau ist ein 28-Jähriger gestorben. Die Umstände seines Todes sind bislang unklar, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Samstag mitteilten.

Zeugen hatten den leblosen Mann im Keller eines Hauses gefunden. Trotz Reanimationsversuchen sei er noch vor Ort gestorben. Zuvor hatten die Zeugen am Samstagmorgen gegen 6 Uhr einen Streit zwischen dem Toten und einem weiteren Mann beobachtet.

Der Verdächtige flüchtete nach der Auseinandersetzung im Stadtteil Rheinau. Nach ihm sei unter anderem mit einem Hubschrauber gefahndet worden. Beamte nahmen den Mann etwa zweieinhalb Stunden später gegen 8.30 Uhr in Wiesloch an der Pforte einer Psychiatrie fest.

Die Hintergründe des Streits und der genaue Hergang waren zunächst unklar. Kriminaltechniker sicherten Spuren. Mit weiteren Ermittlungsergebnissen sei erst am Montag zu rechen, hieß es.