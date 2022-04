Mannheim. (pol/sake) Lebensgefährlich verletzt wurde am frühen Samstagmorgen, 9. April, ein 23-jähriger Mann in den U-Quadraten.

Der 23-Jährige war in einer Gaststätte gegen 2.40 Uhr in Streit mit einer Bedienung geraten. Dabei ging es um das Rückgeld, nachdem er bereits die Zeche bezahlt hatte.

In diese Auseinandersetzung mischte sich ein 22-Jähriger ein. Er fügte dem 23-Jährigen mehrere Messerstiche und dabei lebensgefährliche Verletzungen zu. Anschließend flüchtete der 22-Jährige mit einem, nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei nicht tatbeteiligten Mann, aus dem Lokal.

Der 23-Jährige musste in einer Mannheimer Klinik notoperiert werden und befand sich danach in intensivmedizinischer Behandlung.

Eine sofort eingeleitete Fahndung mit zwölf Streifenwagenbesatzungen endet am Samstagabend zunächst ohne Ergebnis. Die Auswertung der Videokamera in der Gaststätte sowie verdeckte Ermittlungen führten dann am frühen Mittwochmorgen, 13. April, schließlich zur Festnahme des tatverdächtigen 22-Jährigen in dessen Wohnung in der Mannheimer Innenstadt.

Der 22-Jährige wurde noch am Nachmittag dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung erließ. Anschließend wurde der 22-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Am Gründonnerstag teilte die Polizei mit, dass das 23-jährige Opfer zwischenzeitliche wieder außer Lebensgefahr sei.

Update: Donnerstag, 14. April 2022, 16.30 Uhr