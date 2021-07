Mannheim. (dpa/lsw) Ein mutmaßlicher Drogendealer soll 14 Kilogramm Marihuana als Postendung nach Deutschland bestellt haben und sitzt deswegen in Untersuchungshaft. Ein Richter erließ Haftbefehl gegen den 28-Jährigen, wie die Mannheimer Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten. Der Verdächtige soll die Drogen in jeweils zwei Paketen aus Spanien importiert haben, wie eine Polizeisprecherin sagte. Wahrscheinlich habe er das Rauschmittel verkaufen wollen.

Die Polizei fing die illegalen Pakete ab, bevor sie bei der Adresse eines 29-jährigen mutmaßlichen Komplizen ankamen. Beide Männer wurden festgenommen. Gegen den 29-Jährigen wurde zunächst auch ein Haftbefehl erlassen, der Mann kam jedoch später wieder frei.