Mannheim. (pol/mare) Im Gebüsch fand die Polizei am Donnerstag einen Jugendlichen, der zuvor einen Unfall verursacht hatte. Das teilen die Beamten mit.

Am späten Donnerstagabend gegen 23.30 Uhr meldeten mehrere Anwohner einen Verkehrsunfall in der Donaustraße, bei dem ein Roller beteiligt sei. Eine Streife fand zunächst nur den verunfallten Roller, der mitten auf der Fahrbahn lag. In einem nahegelegenen Gebüsch fanden die Beamten dann einen 14-Jährigen, der sich als der Fahrer des Rollers herausstellte.

Den Fahrzeugschlüssel hatte er nicht dabei. Ebenso hat er keinen Führerschein. Der 14-Jährige soll ersten Ermittlungen zufolge mit dem Roller umhergefahren sein und kollidierte auf Höhe des Anwesens Donaustraße 12 mit einem geparkten Dacia. Dann stürzte der 14-Jährige und verletzte sich leicht.

Am Roller entstand Totalschaden, wohingegen der geparkte Dacia nur leicht beschädigt wurde. Der Gesamtschaden wird auf rund 3500 Euro geschätzt, der Roller wurde sichergestellt, da nicht klar, wem er gehört.

Der 14-Jährige wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in eine Kinderklinik verbracht. Die Erziehungsberechtigten wurden von der Polizei informiert.

Der Jugendliche muss sich nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie Verkehrsunfallflucht verantworten. Zudem ermittelt das Haus des Jugendrechts der Kriminalpolizeidirektion wegen Verdachts des besonders schweren Fall des Diebstahls gegen den Jugendlichen.