Mannheim. (pol/mare) Ein Verletzter, fünf beschädigte Autos und Sachschaden von fast 100.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwochmorgen in der Oststadt. Das berichtet die Polizei.

Ein 24-jähriger Mann war demnach kurz nach 9 Uhr mit seinem Audi S7 auf der Augustaanlage stadtauswärts unterwegs. An der Kreuzung zur Karl-Ludwig-Straße nahm ihm ein 33-Jähriger, der mit seinem Chrysler die Augustaanlange queren wollte, die Vorfahrt. Im Kreuzungsbereich kam es zunächst zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Audi geriet dabei in Schleudern, stieß gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Ford und einen geparkten VW, bevor er schließlich gegen ein drittes geparktes Fahrzeug - einen VW Golf - prallte und zum Stillstand kam.

Der 24-jährige Audi-Fahrer erlitt leichte Verletzungen und begab sich nach der medizinischer Erstversorgung durch Rettungskräfte, selbständig in weitere ärztliche Behandlung.

Sowohl der Chrysler als auch der Audi wurden so stark beschädigt, dass sich nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Gegen den 33-jährigen Fahrer des Chrysler wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.