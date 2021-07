Rheinstetten. (pol/ppf) Es ist wohl dem aufmerksamen Landwirt zu verdanken, dass dieser Vorfall nicht tödlich endete. Am Montagmorgen kam es auf einem Feldstück bei Rheinstetten zu einem schweren Unfall: Ein Landwirt war gegen 11.20 Uhr entlang der Bundesstraße B36 mit Mähdrescherarbeiten beschäftigt.

Das Getreide wies zum Unfallzeitpunkt eine Höhe von 1,60 Meter auf und sollte laut Polizei auf 25 Zentimeter gekürzt werden. Während des Mähens erkannte der 62-jährige Landwirt plötzlich einen Arm aus dem Getreide herausragen und stoppte unverzüglich seine Maschine.

Der Mähdrescher selbst fuhr noch wenige Meter weiter und schob den am Boden liegenden Mann noch kurze Zeit vor sich her. Dabei erlitt der Mann ohne festen Wohnsitz lebensbedrohliche Verletzungen, und wurde von dem alarmierten Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Anhaltspunkte für ein schuldhaftes Verhalten des Landwirtes liegen laut Polizei nicht vor.