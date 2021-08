Ludwigshafen. (dpa-lrs) Ein Unfall hat am Sonntag eine Verfolgungsfahrt beendet. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wollten Beamte einen 24-Jährigen im Bereich der Autobahn 650 und der Bundesstraße 9 bei Ludwigshafen kontrollieren. Als der Autofahrer die Polizeistreife gesehen habe, sei er mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Innenstadt gefahren. Die Polizei habe dann die Verfolgung aufgenommen.

Kurze Zeit später verlor der 24-Jährige demnach in einer Kurve die Kontrolle über das Fahrzeug und prallte gegen zwei Bäume. Er verletzte sich schwer und wurde ins Krankenhaus gebracht. Es stellte sich heraus, dass der Mann keine Fahrerlaubnis besaß und bei einem Alkoholtest einen Wert von 1,71 Promille aufwies. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 20 000 Euro.