Leingarten. (jubu/pol) Am Samstag gegen 22.10 Uhr befuhr eine BMW-Fahrerin die Liebigstraße aus Leingarten Mitte kommend in Richtung Daimlerstraße im Industriegebiet. In Höhe einer Rechtskurve verlor sie aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über ihr Fahrzeug und fuhr mit dem Pkw geradeaus.

Der Wagen krachte gegen einen Stein, schanzte ab und flog über eine Strecke von 15 Meter an die Fassade einer Firma für Insektenschutz-Gitter. Bei der Irrfahrt krachte die 18-Jährige auch gegen einen Stromverteilerkasten.

Die Fahrerin, sowie ihre vier Mitfahrerinnen erlitten leichte bis mittelschwere Verletzungen. Die Frauen wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

Der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 50.000 Euro. Das Polizeirevier Lauffen hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Neben Kräften der Polizei waren Rettungsdienst und Notarzt vor Ort.