Leimen-St. Ilgen. (pol/mün) Am Samstagabend wurden die Rettungskräfte wegen einer starken Rauchentwicklung in einer Tiefgarage in St. Ilgen alarmiert. Bis dahin unbekannte Täter hatten gegen 19.50 Uhr mehrere Reifen in der Garage aufeinander gestapelt und angezündet. Danach waren sie geflüchtet.

Während der Löscharbeiten der Feuerwehr gingen erste Hinweise auf drei Jugendliche ein, die zuvor an der Örtlichkeit Alkohol konsumiert und sich in der Garage aufgehalten haben sollen. Trotz intensiver Suche nach den möglicherweise tatverdächtigen Jugendlichen, war die erste Fahndung erfolglos, berichtet die Polizei.

Nach einem erneuten Zeugenhinweis am späten Abend konnten die drei Tatverdächtigen wenig später auf einem Feldweg festgenommen werden. Die drei jungen Männer waren allesamt alkoholisiert und standen augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, heißt es im Polizeibericht.

Im Polizeirevier Wiesloch wurden den beiden 19- und dem 18-Jährigen Blutproben entnommen. Außerdem sicherten Beamte der Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg Spuren an den Tatverdächtigen. Die jungen Männer in Polizeigewahrsam.

Gegen alle drei wird nun wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung ermittelt.

Der Brand und die damit einhergehende Rauchentwicklung konnte glücklicherweise schnell eingedämmt werden. Der entstandene Sachschaden lässt sich derzeit nicht beziffern. Auf andere Fahrzeuge oder Gegenstände schlug das Feuer aber nicht über.