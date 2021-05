Leimen. (pol/make) Einer Frau aus Leimen sind am Samstag bei einem Streit lebensgefährlichen Schnittverletzungen zugefügt worden. Laut Polizeiangaben kam es zwischen der 49-Jährigen und einem 34-Jährigem in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus zur Auseinandersetzung.

Um kurz nach 17 Uhr wurde die 49-Jährige mit einer schweren Schnittverletzung in eine umliegende Klinik eingeliefert. Es besteht Lebensgefahr. Die Umstände sind bislang unklar.

Der 34-Jährige sei von der Polizei befragt worden. Das Dezernat Kapitalverbrechen des Polizeipräsidiums Mannheim hat mit Unterstützung der Kriminaltechnik die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter 0621/174-4444 an die Kriminalpolizei Heidelberg oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.