Leimen-St. Ilgen. (bmi) Als Fehlinformation – in diesem Fall zum Glück – hat sich eine Polizeimeldung vom Donnerstag über einen Angriff mehrerer Jugendliche auf eine Neunjährige in der Pestalozzistraße in St. Ilgen herausgestellt. "Nach jetzigem Stand der Ermittlungen gab es keine Personen, die das Mädchen angegriffen haben", erklärte Polizeisprecherin Claudia Strickler am Dienstag auf RNZ-Nachfrage. Entsprechend liege keine strafbare Handlung vor.

Nach Angaben des Mädchens sollten bereits am Montag der Vorwoche mehrere 14 bis 18 Jahre alte männliche Jugendliche sie in unmittelbarer Nähe der Geschwister-Scholl-Schule an der Bushaltestelle "Schule" angegriffen haben. Die Neunjährige wandte sich an die Schulleitung, die wiederum die Polizei verständigte. Ein entsprechender Zeugenaufruf brachte laut Strickler zwar keine neuen Erkenntnisse. Dafür hätten aber die Ermittlungen der Kriminalpolizei Heidelberg im Umfeld des Mädchens ergeben, dass sich der Sachverhalt nicht so zugetragen haben könne. Die Neunjährige habe offensichtlich nicht ganz die Wahrheit gesagt, erklärte die Polizeisprecherin weiter.

Update: Dienstag, 30. März 2021, 19.49 Uhr

Schlägerei an der Bushaltestelle "Schule"

Leimen. (pol/rl) Bereits am vergangenen Montag kam es in St. Illgen zu einer Auseinandersetzung in der Pestalozzistraße. Laut Polizeibericht griffen gegen 13.15 Uhr mehrere Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren eine neunjährige Schülerin in Höhe der Bushaltestelle "Schule" an. Näheres zu der Auseinandersetzung teilte die Polizei in ihrer Mitteilung nicht mit.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang oder den Angreifern geben können. Die können sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0621/174-4444 in Verbindung setzen.