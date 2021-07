Leimen. (pol/ppf) Ein unbekannter Autofahrer war am Donnerstagmorgen gegen 7.45 Uhr in der Hirtenwiesenstraße in Richtung Rohrbacher Straße unterwegs. Beim Rechtsabbiegen in die Bürgermeister-Wiedemeier-Straße erfasste er den 12-Jährigen, der mit dem Fahrrad auf dem Weg zur Schule war. Der Junge stürzte daraufhin auf die Fahrbahn. Zunächst verlangsamte der Unbekannte seine Fahrt, fuhr dann aber doch, ohne sich um den gestürzten Jungen zu kümmern, einfach weiter.

Der 12-Jährige zog sich bei dem Sturz Verletzungen am Ellenbogen zu und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert, teilt die Polizei in einem Bericht mit.

Bei dem Fahrzeug des Unbekannten soll es sich nach Zeugenaussagen um ein weißes Familienauto mit getönten Scheiben gehandelt haben. Es soll Mannheimer Kennzeichen mit vier Ziffern haben. Zudem seien an dem Fahrzeug auffällige Felgen angebracht.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug und dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0 zu melden.