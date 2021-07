Ladenburg/Ilvesheim/Schwetzingen. (pol/rl) Ein rabiater Trickdieb war in den vergangenen Tagen in Ladenburg und Ilvesheim unterwegs. Unter einem Vorwand verschaffte er sich Zutritt zu den Wohnungen von Senioren und stahl deren Schmuck.

So beispielsweise am Donnerstag, gegen 15.45 Uhr, als er in der Ladenburger Bodelschwinghstraße an der Wohnungstür einer 83-jährigen Frau klingelte und nach Altwaren fragte. Die Frau wollte sich nicht auf den Mann einlassen und versuchte, die Tür zu schließen.

Der kräftemäßig überlegene Mann drückte jedoch die Tür auf, stieß die Seniorin zur Seite und durchsuchte die Wohnung in rasender Geschwindigkeit nach Beute. Aus einem Schmuckkasten stahl er einen Brillantring im Wert von mehreren Hundert Euro und verschwand.

Währenddessen hatte die 83-Jährige ihren Sohn und dieser die Polizei verständigt. Eine Fahndung nach dem Täter verlief ohne Ergebnis.

Der Beschreibung nach war er etwa 40 Jahre alt, 1,60 Meter groß, untersetzt und glattrasiert. Er trug ein helles Cappy, ein beiges Hemd und Jeans. Zudem soll er Kurpfälzer Dialekt gesprochen haben.

Am Freitagnachmittag, gegen 12.30 Uhr, trug sich in Ilvesheim ein ähnlicher Vorfall zu. Ein Mann klingelte an der Haustür eines 88-jährigen Mannes in der Feudenheimer Straße und gab sich als Sohn eines ehemaligen Arbeitskollegen aus. Nachdem der ältere Herr die Tür geöffnet hatte, drängte sich der Mann an ihm vorbei, durchsuchte im Eiltempo die Wohnung und stieß im Wohnzimmer auf zwei Schmuckschatullen, die er an sich nahm und dann verschwand. Darin hatten sich Schmuck und Münzen im Gesamtwert von mehreren tausend Euro befunden.

Eine Beschreibung des Täters liegt noch nicht vor. Da der Tathergang ähnlich war, vermutet die Polizei, dass er derselbe Täter wie bei dem Fall in Ladenburg war.

Möglicherweise schlug der Täter auch am Mittwochnachmittag, gegen 17.30 Uhr, in Schwetzingen zu. Hier hatte der Täter einen 84-Jährigen in der Friedrich-Ebert-Straße aufgesucht. An der Tür erklärte er ihm, dass er der Vormieter gewesen sei und konnte den Bewohner überreden, ihn hereinzulassen. Hier erbeutete er das Handy des älteren Herrn, das am Wohnzimmerschrank lag.

Der Täter wurde hier als 55- bis 60-jähriger Mann mit dunklen Haaren und Stirnglatze beschrieben. Auch hier soll der Täter Kurpfälzer Dialekt gesprochen haben.

Die Polizei geht davon aus, dass der Täter wieder zuschlagen wird. Hinweise erbittet das Polizeirevier Ladenburg unter der 06203/9305-0 und im Schwetzinger Fall das Polizeirevier Schwetzingen (06202/2880).