Ladenburg. (pol/mare) Vier Verletzte und erheblicher Sachschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Mittwochvormittag auf der Landesstraße L597 bei Ladenburg. Das teilt die Polizei mit.

Ein 29-jähriger Mann war kurz nach 9 Uhr mit seinem Ford auf der L597 von Mannheim in Richtung Schriesheim unterwegs. An der Abzweigung Ladenburg-West fuhr er über eine rote Ampel. Er versuchte noch, einem bei Grün auf die L597 in Richtung Mannheim abbiegenden 53-jährigen BMW-Fahrer auszuweichen, streifte ihn jedoch, geriet in den Gegenverkehr und stieß dort schließlich frontal mit dem Mercedes eins 56-Jährigen zusammen, der in Richtung Mannheim fuhr.

Alle drei Fahrer sowie die 38-jährige Beifahrerin im Ford erlitten leichte Verletzungen und wurden zur Untersuchung und Behandlung in nahegelegenen Krankenhäuser eingeliefert. Die drei beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden von rund 30.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Es ergaben sich keine nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.