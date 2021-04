Elztal-Dallau. (pol/rl) Eine 19-jährige Kawasaki-Lenkerin war am späten Karfreitagnachmittag auf der Landesstraße L615 von Muckental in Richtung Dallau unterwegs. In einer scharfen Linkskurve kam sie aufgrund eines Fahrfehlers nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte mit ihrem Leichtkraftrad.

Die junge Frau zog sich dabei mittelschwere Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. An ihrem Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von rund 500 Euro.