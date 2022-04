Lobbach-Waldwimmersbach. (pol/msc) Zwei Fahrzeuge stießen auf der Landesstraße L595 zwischen Waldwimmersbach und Haag frontal zusammen. Das teilte die Polizei mit.

Am Freitagnachmittag gegen 16 Uhr fuhr eine 28-jährige Kia Picanto-Fahrerin auf der L595 von Waldwimmersbach in Richtung Haag. Hierbei kam sie zunächst aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Dann geriet sie mit in den Gegenverkehr, wo sie nur noch durch starkes Gegenlenken einen Frontalzusammenstoß mit dem ihr entgegenkommenden BMW vermeiden konnte.

Durch die Gegenlenkbewegung geriet der Kia ins Schleudern und kollidierte schließlich im Bereich der C-Säule mit der linken Fahrzeugfront des BMW X1. Dadurch überschlug sich die 28-Jährigen und kam in einem angrenzenden Graben auf dem Dach zum Liegen. Die 28-Jährige wurde dabei eingeklemmt und von der Feuerwehr aus Lobbach gerettet. Sie zog sich nur leichte Verletzungen zu. Ebenso wurde der 28-jährige BMW-Fahrer nur leicht verletzt.

Beide am Unfall Autofahrer wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. An dem Kia entstand Totalschaden in Höhe von rund 5000 Euro. An dem BMW entstand ebenfalls Totalschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten nach der Unfallaufnahme abgeschleppt werden.

Die Feuerwehr aus Lobbach war mit insgesamt 4 Fahrzeugen und 17 Einsatzkräften vor Ort. Die L595 war bis 18.45 Uhr voll gesperrt. Die Unfallaufnahme erfolgte durch den Verkehrsdienst Heidelberg.