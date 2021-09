Eppingen. (pol/rl) Schwere Verletzungen zog sich ein 16-jähriger Leichtkraftrad-Lenker bei einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag zu. Das teilte die Polizei am Sonntag mit.

Gegen 16.15 Uhr war er auf der Landesstraße L1110 von Kleingartach in Richtung Eppingen unterwegs. In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Straße ab und stürzte.

Dabei zog er sich so schwere Verletzungen zu, dass er in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. An dem Krad entstand etwa 4000 Euro Sachschaden.