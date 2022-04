Kirchardt. (jubu) Fast vollständig ausgebrannt ist am Sonntag ein Weintransporter auf der Autobahn 6 bei Kirchardt. Wie die Polizei mitteilte, war das ältere Dieselfahrzeug vermutlich aufgrund eines technischen Defekts während der Fahrt gegen 9.40 Uhr in Brand geraten. Der Fahrer, ein Winzer auf Ausliefertour mit 100 Flaschen Wein aus Rheinhessen, konnte noch rechtzeitig auf den Standstreifen fahren und sich unverletzt in Sicherheit bringen. Der Transporter stand im vorderen Bereich in Vollbrand und musste von der Feuerwehr aus Sinsheim gelöscht werden. Der geladene Wein war nicht mehr zu retten. Die genaue Schadenssumme ließ sich am Sonntag noch nicht ermitteln.