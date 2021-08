Kirchardt. (pol/mare) Ein 39-Jähriger hat in Kirchardt mehrere Frauen belästigt. Das meldet die Polizei.

Der Mann hatte am Freitagmittag in einem Einkaufszentrum in der Schillerstraße mindestens drei Frauen, darunter zwei Mitarbeiterinnen und eine Kundin, zum Geschlechtsverkehr aufgefordert. Außerdem fasste er eine 14-Jährige gegen ihren Willen am Oberkörper an. Bereits am Vormittag hatte der 39-Jährige versucht, in eine Wohnung in einer Einrichtung für betreutes Wohnen in Kirchardt zu gelangen.

Außerdem griff er einer 90-Jährigen in der Kirchardter Hauptstraße mehrfach gegen ihren Willen an die Schulter. Eine Streifenwagenbesatzung nahm den Mann nach dem Supermarktvorfall in Gewahrsam. Er verweigerte einen Alkoholtest. Ein Drogenvortest verlief positiv auf Cannabis.

Anschließend brachten die Polizeibeamten den Mann in eine Klinik. Der Polizeiposten Bad Rappenau, Telefonnummer 07264/95900, sucht nach Zeugen und weiteren Personen, die von dem Mann belästigt wurden. Dieser hat schwarze Hautfarbe und sprach unter anderem Englisch.