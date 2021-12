Ketsch. (pol/mün) Ein Taschendiebstahl endete für den mutmaßlichen Täter und seinen Fahrer hinter Gittern. Dem 48-Jährigen wird nicht nur vorgeworfen, am Samstag eine Seniorin an der Supermarktkasse bestohlen zu haben. Er soll auch einen gefälschten Ausweis besitzen. Er und sein 50 Jahre alter Fahrer wurden wegen Fluchtgefahr inhaftiert.

Der 48-Jährige soll in einem Supermarkt in Ketsch einer 69-Jährigen in einem günstigen Moment den Geldbeutel aus der Jackentasche gestohlen haben. Die Frau bemerkte das Fehlen der Geldbörse unmittelbar und eine Kassiererin sowie eine weitere Zeugin gaben Hinweise auf den 48-Jährigen.

Als die Frau ihn auf dem Parkplatz des Supermarktes entdeckte, soll er den Geldbeutel samt Inhalt weggeworfen haben. Sein 50-jähriger Mittäter sei dann davongefahren und der 48-Jährige dem Auto nachgerannt und später zugestiegen.

Eine Streife des Polizeireviers Hockenheim konnte das gesuchte Fahrzeug mit den beiden Tatverdächtigen auf der Landesstraße L722 anhalten. Zudem fanden die Beamten in dem Fahrzeug mehrere Mobiltelefone, ein Navigationsgerät und etwa 1000 Euro Bargeld.

Da die beiden deutschen Tatverdächtigen über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügten und sich bei dem 48-Jährigen zudem Hinweise auf gefälschte Identitätspapiere ergaben, erließ der zuständige Richter am Amtsgericht Mannheim auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim Haftbefehle wegen Fluchtgefahr. Beide Tatverdächtigen wurden in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Ob es sich bei den aufgefundenen Mobiltelefonen und dem Bargeld ebenfalls um Diebesgut handelt, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und der zuständigen Ermittlungsgruppe des Polizeireviers Mannheim-Oststadt.