Ketsch. (pri) Weil ein Autofahrer nach eigenen Angaben einer Katze ausgewichen ist, ist er mit seinem Opel Insignia am Fahrbahnrand gegen einen Baum geprallt. Der Autofahrer war laut ersten Informationen gegen 7.20 Uhr am Mittwochmorgen auf der Hockenheimer Straße von Ketsch in Richtung Hockenheim-Talhaus unterwegs als eine Katze von links nach rechts die Fahrbahn überquerte.

Der Autofahrer wurde nicht verletzt, am Opel entstand Totalschaden. Die Hockenheimer Straße ist gesperrt, der Verkehr wird örtlich umgeleitet.