Ketsch. (pol/rl) Zu einem Dachstuhlbrand in einer Doppelhaushälfte in der Hardtwaldstraße kam es am Donnerstagnachmittag. Wie die Polizei berichtete brach das Feuer kurz vor 16 Uhr aus.

Die drei Bewohner, eine Frau und ihre zwei Töchter, könnten das Haus unverletzt verlassen. Das benachbarte Anwesens wurde sicherheitshalber evakuiert. Die Freiwillige Feuerwehr hatte den Brand rasch unter Kontrolle. Gegen 16.24 Uhr war das Feuer gelöscht.

Eine Bewohnerin erlitt einen Schock und wurde vom Rettungsdienst versorgt. Die Brandursache ist derzeit noch unbekannt.