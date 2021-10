Hockenheim. (pol/mün) Die Polizei hat in der Nacht zu Dienstag einen 42-Jährigen im Bereich Hockenheim gesucht. Dafür wurde auch ein Hubschrauber eingesetzt, wie es in einer Mitteilung heißt. Eine hilflose Lage des Mannes werde nicht ausgeschlossen, teilte die Polizei in der Nacht mit. Es wurden 20 Beamte und zusätzlich Personenspürhunde eingesetzt.

Am Dienstagvormittag dann konnte die Polizei Entwarnung geben. Am Morgen ist er wohlbehalten nach Hause gekommen.

Update: Dienstag, 12. Oktober 2021, 10.42 Uhr