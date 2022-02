Großsachsen. (pol/sake) Am Freitagmorgen kam es in Großsachsen zu einem Brand in einem Wohnhaus.

Aus dem Obergeschoss eines Wohnhauses soll es gegen 7.40 Uhr zu einer Rauchentwicklung gekommen sein. Eine Person konnte aus dem Gebäude geborgen werden. Verstarb aber kurze Zeit später. Einsatzkräfte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg sind vor Ort und haben die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Hintergründe sind derzeit noch unklar.

Wie die Polizei mitteilt, ist die Friedrich-Ebert-Straße in Großsachsen für den Verkehr wieder freigegeben.