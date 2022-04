Hirschberg. (pri) Ein Motorradfahrer konnte sein Fahrzeug auf der Landesstraße L541 noch anhalten und sich in Sicherheit bringen, bevor es in Flammen aufging. Er war gegen 17.15 Uhr von Heddesheim kommend in Richtung Hirschberg unterwegs.

Seine Maschine geriet in einem Kreisverkehr aus unbekannten Gründen in Brand. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand das Fahrzeug in Vollbrand und brannte vollständig aus. Neben dem Motorrad wurde noch eine Leitplanke sowie eine Verkehrswegweiser durch die Hitze beschädigt. Auf der Landesstraße kommt es zu Behinderungen.