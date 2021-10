Heppenheim. (pol/mare) Eigentlich durchsuchten die Beamten das Haus eines Mannes wegen des Verdachts auf einen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz. Doch sie fanden ganz andere Dinge, wie die Polizei mitteilt.

Gegen den 42-Jährigen bestand zunächst der Verdacht, dass er gegen das Tierschutzgesetz verstoßen hatte. In seinem Haus in der Siegfriedstraße hat der Mann nämlich etwa ein Dutzend Katzen bei sich wohnen. Deshalb hatte die Staatsanwaltschaft Darmstadt einen Durchsuchungsbefehl beantragt. Doch diesbezüglich wurde aber nichts beanstandet seitens der Polizei.

Allerdings fanden die Beamten einen selbstgebauten Behälter, der so ähnlich wie eine Rohrbombe war. Auch wurde etwas gefunden, was möglicherweise Sprengstoff ist. Zudem fanden die Polizisten eine geringe Menge an Betäubungsmittel wie Marihuana.

Schließlich nahmen die Beamten viele Speichermedien mit und prüfen, ob sich darauf Sachen befinden, die als Straftaten bewertet werden können.

Die Überprüfung und Auswertung der Funde dauern an. Entsprechende Strafanzeigen werden gefertigt.