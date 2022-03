Hemsbach. (pol/msc) Zwei Jugendliche sollen am Sonntagmorgen gegen 6.30 Uhr versucht haben, einen Zigarettenautomaten in Hemsbach aufzusprengen. Das teilte die Polizei mit. Zeugen seien durch einen lauten Knall auf die Tat aufmerksam geworden. Der Automat in der Richard-Wagner-Straße sei durch die Explosion zwar beschädigt worden, allerdings konnten die Täter laut Polizei weder Geld noch Zigaretten aus diesem stehlen.

Die beiden Täter wurden bisher noch nicht gefasst und werden als circa 20 Jahre alt beschrieben. Laut Polizei trugen sie Jogginghosen und Jacken oder Pullover mit Kapuzen, die sie bei der Tat über den Kopf gezogen haben. Ein Täter soll dabei eine rote Jacke angehabt haben, beide hatten Umhängetaschen bei sich. Zeugen sollen sich beim Polizeirevier Weinheim unter der Rufnummer 06201/10030 melden.